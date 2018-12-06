По факту инцидента в школе в Жулебино возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту инцидента в московской школе в районе Жулебино, куда пришел с ножом старшеклассник.

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова

Напомним, утром 6 декабря один из учеников школы № 1359 пришел в школу с холодным оружием. Охрана учебного заведения сразу заметила длинный нож, который торчал из-под одежды молодого человека, после чего его заперли в раздевалке, изолировав от остальных.

Позже школьник смог выбраться из раздевалки, забаррикадировался в одном из помещений школы помещении со стеклянными дверьми и начал угрожать совершить самоубийство.

В результате переговоров, в которых участвовали мать и дедушка молодого человека, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать его, после чего в сопровождении полицейских юношу забрали врачи скорой помощи.

