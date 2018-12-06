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В России может уменьшиться цена на жизненно необходимые лекарства

Лина Давыдова
15:08 06.12.2018
Руководитель направления государственного регулирования здравоохранения консалтинговой компании Мария Сдвижкова не исключает, что новая методика ценообразования на ЖНВЛП может привести к снижению стоимости ряда лекарств.
Фото: pixabay

Новая методика ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП) может привести к снижению стоимости лекарственных средств.

Новые цены сформируют в 2019-2020 годах, а за процедуру перерегистрации будут отвечать Минздрав и ФАС. По словам руководителя направления государственного регулирования здравоохранения консалтинговой компании Марии Сдвижковой, государство на протяжении последних лет успешно регулирует цены на жизненно важные лекарства.

«Государство на протяжении последних лет достаточно успешно регулирует цены на жизненно важные препараты. И законопроект, о котором идет речь, скорее касается того, чтобы обязать производителей перерегистрировать цены на препараты, которые уже давно в этом перечне. Обновленная методика ценообразования была принята еще в октябре этого года. И теперь немного изменились правила регистрации цен на оригинальные препараты, на дженерики, были изменены коэффициенты, на сколько дженерик в той или иной ценовой категории должен быть дешевле оригинального препарата. Но если говорить о том, насколько это может повлиять на цены для потребителя, то, как заявляют ФАС и Минздрав, по тем исследованиям, которые они сделали, предварительно цены на препараты сильно не повысятся, а на ряд позиций они и вовсе понизятся», - объяснила в программе «Сегодня утром» Сдвижкова.

Согласно новой методике цены на зарубежные лекарственные препараты будут определять исходя из их стоимости в Европе и стране производителя. А стоимость медикаментов в России будет не выше самой низкой в референтных государствах, рассказала эксперт.

«Для оригинальных препаратов иностранного производства это будет минимальная цена в списке референтных стран, где они продаются. То есть если, например, в Венгрии или Польше препарат стоит условно 100 рублей, а у нас он продается на рынке по 150 рублей, производителей обяжут снизить цену до 100 рублей», - привела пример Сдвижкова.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев успокоил россиян, которые опасаются роста цен на лекарства в связи с затратами фармкомпаний на маркировку.

«Не грозит никакой дефицит лекарств - все будет нормально. И никакого повышения цен не предполагается. Этого не будет: за ценами мы следим», - заявил Медведев.

Глава правительства также отметил, что на поддержку тех, кто получает льготные лекарственные препараты, в 2019 году будет направлено около 165 миллиардов рублей, что на 15 миллиардов рублей больше, чем в 2018-м.

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