Покровители киевской власти, находящиеся на Западе, прощают ему все выходки. В первую очередь это относится к недавней провокации ВМС Украины в Черном море. С таким заявлением выступил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что власти США пригрозили Кремлю последствиями, в случае если украинские нарушители госграницы не будут отпущены. На прошедшем саммите G-20 в Аргентине инцидент в Черном море послужил поводом для отмены Дональдом Трампом переговоров с Владимиром Путиным.

Грубая провокация в территориальных водах России произошла 25 ноября. Три корабля ВМС Украины - «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» - нарушили границу РФ. На законные требования российской стороны капитаны не реагировали, совершая при этом опасные маневры. В итоге украинские моряки были задержаны. Под арестом оказались 24 человека, в том числе сотрудники СБУ.

В ответ на законные действия Москвы президент Украины Петр Порошенко ввел на территории десяти областей страны военное положение и запретил въезд россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.

В Кремле и на самой Украине эту инициативу назвали попыткой срыва президентских выборов на фоне катастрофически низкого рейтинга Порошенко.

