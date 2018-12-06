Медведев рассказал, кого именно затронут антиукраинские санкции

В западных ограничительных мерах в отношении РФ в целом нет ничего хорошего, однако в ситуации есть и положительные моменты. Такое заявление сделал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Среди позитивных последствий антироссийских санкций премьер-министр выделил в том числе рост сельского хозяйства.

Комментируя ограничения со стороны РФ в отношении Украины, Дмитрий Медведев заявил, что они касаются не самого государства или его народа, а нацелены на тех, кто наносит вред России. При этом руководитель Кабмина подчеркнул, что пока нельзя сказать, как долго будут действовать антиукраинские санкции.

Кроме того, премьер-министр отметил, что некоторые граждане Украины продолжают хранить деньги на счетах в РФ и российскому руководству об этом известно.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев заявил: проводя пенсионные изменения в стране, правительство выбрало меньшее из зол. При этом премьер-министр отметил, что на протяжении следующих лет пенсии будут расти.