Названы возможные причины, побудившие московского школьника прийти на занятия с ножом

Стали известны возможные причины, побудившие московского школьника прийти на занятия с ножом. По одной из версий, он не хотел ложиться в психоневрологический диспансер на обследование.

Незадолго до инцидента у школьника обнаружили проблемы с психикой. Родители забили тревогу и хотели его госпитализировать, сообщает сайт «Комсомольской правды», ссылаясь на свои источники.

«Мы предполагаем, что он узнал об этом и не захотел ложиться в психиатрическую больницу. Когда произошел переполох, он просто сел в одной из комнат и отказывался выходить», - приводит издание слова своего собеседника.

Он добавил, что подросток вел себя спокойно и никому не угрожал. Ученики школы, напротив, комментируя случившееся, рассказывают о буйном нраве 16-летнего юноши. По их словам, он уже однажды угрожал директору и охраннику, пообещав «отрезать им уши». При этом оставался молчаливым и ни с кем не общался.

«Мальчик из параллельного класса увидел его в раздевалке. Он просто сидел на полу, и у него тряслась голова, а рядом лежал этот нож. Позвали психолога и директора. Всем ученикам сказали разойтись», - вспоминает одна из учениц МОУ СОШ № 1359.

Идти на контакт подросток отказался и забаррикадировался в одном из школьных помещений. Психологов и родителей он не слушал. На любые попытки приблизиться угрожал поранить себя острым лезвием. Спустя некоторое время школьника удалось уговорить отдать нож.

«На месте работают сотрудники Следственного комитета, идет опрос педагогов и учеников школы № 1359 и родных мальчика», - рассказала старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова.

Подростка в наручниках вывели из школы через заднюю дверь. Юношу сопровождали сотрудники полиции.