Верховная рада приравняла боевиков ОУН-УПА* к ветеранам войны

Верховная рада приняла закон № 8519 о признании членов запрещенной в России ОУН-УПА* (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия*) участниками боевых действий 1944-1956 годов против СССР.

За документ, дополняющий перечень участников боевых действий, прописанный в законе «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», отдали свои голоса 236 депутатов при 226 минимально необходимых.

До этого участниками боевых действий считались лишь те члены ОУН-УПА*, которые воевали против гитлеровских войск в 1941-1944 годах. Они были реабилитированы как жертвы политических репрессий.

Теперь же к участникам боевых действий причислены и те, кто после освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году вел подрывную деятельность против СССР до 1956 года.

Ранее сообщалось, что власти Житомира рекомендовали вывешивать в городе бандеровский флаг не менее шести раз в год.

*ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия) - террористическая организация, запрещена в РФ

