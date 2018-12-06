Московского школьника пришедшего в школу с ножом увезли на скорой помощи

Подростка, который этим утром пришел в школу с ножом, вывели из здания школы и в сопровождении сотрудников полиции увезли на скорой помощи.

ЧП в средней школе столичного района Жулебино произошло этим утром.

Ученик старших классов попытался пройти мимо поста охраны спрятав под курткой нож. Остаться незамеченным ему не удалось. Школьника заперли в раздевалке и попытались уговорить сдаться. На все попытки приблизиться подросток реагировал агрессивно угрожая нанести себе увечья. Учеников школы экстренно эвакуировали, прибыли психологи.

Ранее учащиеся прокомментировали агрессивное поведение подростка. Выяснилось, что в начальной школе он ничем на общем фоне не выделялся. После седьмого класса замкнулся в себе и стал молчаливым.

На все попытки сблизиться с ним отвечал агрессией, а однажды даже пообещал «отрезать уши» школьному охраннику, который сделал ему замечание.

