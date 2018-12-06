Медведев прокомментировал ЧП с подростком в Жулебино
Премьер-министр РФ высказался по поводу происшествий с участием детей в российских учебных заведениях.
Фото: government.ru
Глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент с участием подростка, которой произошел в одной из столичных школ.
Напомним, утром, 6 декабря, старшеклассник пришел в учебное заведение с ножом и начал угрожать причинить себе телесные повреждения.
«Слава Богу, что там все благополучно закончилось», - заявил Медведев.
По словам премьера, подобные ЧП являются мировой проблемой, но для ее решения внутри РФ, необходимо исходить из российских реалий.
Отметим, что инцидент в Жулебино не завершился трагедией, благодаря профессионализму полицейских. Подросток сдался правоохранителям, не причинив ни себе ни окружающим вреда.
Ранее сайт телеканала «Звезда» опубликовал первые кадры с места ЧП в Жулебино.