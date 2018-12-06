Медведев прокомментировал ЧП с подростком в Жулебино

Глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент с участием подростка, которой произошел в одной из столичных школ.

Напомним, утром, 6 декабря, старшеклассник пришел в учебное заведение с ножом и начал угрожать причинить себе телесные повреждения.

«Слава Богу, что там все благополучно закончилось», - заявил Медведев.

По словам премьера, подобные ЧП являются мировой проблемой, но для ее решения внутри РФ, необходимо исходить из российских реалий.

Отметим, что инцидент в Жулебино не завершился трагедией, благодаря профессионализму полицейских. Подросток сдался правоохранителям, не причинив ни себе ни окружающим вреда.

Ранее сайт телеканала «Звезда» опубликовал первые кадры с места ЧП в Жулебино.

