В 2019 году россиян ожидает повышение социальных выплат

С января 2019 года вступят в силу изменения в федеральном законодательстве, которые приведут к увеличению ряда социальных выплат. Со следующего года взносы в пенсионный фонд и фонд социального страхования будут брать с максимальной годовой зарплаты в 865 тысяч рублей (сейчас максимальная годовая зарплата составляет 815 тысяч рублей).

В частности, увеличатся социальные взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Нюанс заключается в том, что при расчете пособия по беременности учитывается средний заработок матери за последние два года. Следовательно, в 2019 году расчет будет проводиться по данным 2017-2018 годов. Таким образом, новая сумма будет использоваться только в 2020 году.

Максимальное пособие по уходу за ребенком составит более 26 тысяч рублей. (в этом году — 24, 5 тысячи рублей). Пособия по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности возрастут до 65, 5 тысяч рублей.

«Если предположить, что курс рубля не меняется, то это серьезное увеличение. Тем более, учитывая не очень хорошее состояние нашей экономики», - объяснил «Звезде» президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

С помощью механизма индексации в 2019 году будет проходить повышение пенсий среди неработающих граждан в среднем на тысячу рублей. Кроме того в бюджете Пенсионного фонда заложено порядка 16 миллиардов рублей на увеличение пенсий в сельской местности. С 1 января 2019 года прибавка пожилым людям, проживающим в селах со стажем не менее 30 лет, составит около 2400 рублей. Об этом ранее сообщил глава Миндруда Максим Топилин.

Почти в два раза вырастет пособие по безработице. Максимальный размер соцвыплат после повышения составит 8 тысяч рублей, а для людей предпенсионного возраста - 11 тысяч. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Многие социальные выплаты привязаны к минимальному размеру оплаты труда, однако ожидать роста МРОТ в ближайшее время ожидать не стоит, предположил Андрей Бунич в программе «Сегодня утром».

«На сегодняшний день уже этот ресурс уже выработан. Говорить о существенном повышении в ближайшие годы не приходится», - заключил эксперт.

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