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Медведев назвал пенсионные изменения выбором наименьшего из зол

Ян Брацкий
12:28 06.12.2018
Дмитрий Медведев рассказал о своем отношении к изменениям в пенсионной системе.
Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости

Глава Кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что, проводя пенсионные изменения в стране, правительство выбрало меньшее из зол. При этом премьер-министр отметил, что на протяжении следующих лет пенсии будут расти.

«Но, с другой стороны, это выстраданное решение, власти выбрали меньшее из зол, - подчеркнул Медведев, комментируя пенсионные изменения.

 Решение об изменениях в пенсионной системе принял президент Владимир Путин. Двадцать девятого августа 2018 года он выступил с телеобращением к россиянам, в котором рассказал о своих инициативах.

Помимо повышения пенсионного возраста - для мужчин до 65, а для женщин до 63 лет, - глава государства рассказал о мерах социальной поддержки пенсионеров.

В частности, Путин предложил ввести уголовную ответственность за необоснованное увольнение пожилых работников и поручил правительству разработать комплекс стимулирующих мер для коммерсантов, которые берут на работу таких людей.

Кроме того, Владимир Путин предложил обязать работодателей предоставлять сотрудникам предпенсионного возраста двухдневный отпуск для прохождения диспансеризации.
 

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