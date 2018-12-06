«Угрожал охраннику отрезать уши» - ученик рассказал о поведении вооруженного ножом старшеклассника из Жулебино

Школьники, знавшие подростка, который этим утром пришел на занятия с ножом, рассказали о его угрозах. Как оказалось, подросток и раньше отличался агрессивным характером, хоть и был молчаливым и избегал общения.

«Однажды директор сделал ему замечание, а тот ответил в очень агрессивной манере. Вмешался охранник, а тот пообещал отрезать ему уши. Очень агрессивно себя повел. Странный парень. В начальной школе он нормально со всеми общался. А потом замкнулся», - рассказывает ученик школы московского района Жулебино.

Этим утром ученик пытался пронести на занятия нож, который заметила охрана на входе в учебное заведение. Запертый в раздевалке подросток сумел выбраться и забаррикадироваться в помещении со стеклянными дверями. Ни сотрудников полиции, ни психологов юноша к себе не подпускал, угрожая ножом.

В конце концов его удалось уговорить сдаться. Сейчас школьник передан врачам, с ним работают психиатры.

