Угрожавший покончить с собой школьник из Жулебино передан медикам. Об этом сообщили в МВД РФ. Ранее его матери и стражам правопорядка удалось уговорить молодого человека сдаться и выйти из укрытия.

Перед этим в СМИ появилась информация, что подростка в присутствии родителей якобы передали сотрудникам полиции, однако осведомленный источник «Звезды» опроверг эти сообщения. По его словам, в тот момент юноша сидел «тихо-мирно в конце коридора» и, когда к нему кто-либо пытался подойти, «тут же хватался за нож».

Ранее были опубликованы первые кадры с места ЧП. На записи видно, как небольшие группы школьников покидают учебное заведение, оцепленное сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, утром 6 декабря СМИ стало известно, что в столичном районе Жулебино старшеклассник пришел в школу с холодным оружием. Согласно информации, размещенной в Интернете, охрана сразу заметила длинный нож, который торчал из-под одежды молодого человека, после чего его заперли в раздевалке, изолировав от остальных.

Далее он как-то смог выбраться наружу, забаррикадировался в помещении со стеклянными дверьми и начал угрожать совершить самоубийство.