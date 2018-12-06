«Тихий парень» - ученики охарактеризовали подростка, который принес в школу нож

Ученики московской школы, в которую этим утром пришел старшеклассник с ножом, рассказали о нем. Молодой же человек пока остается изолированным в здании образовательного учреждения.

По их словам, школьник отличался замкнутым поведением и никогда не проявлял агрессии по отношению к своим одноклассникам.

«Это тихий, спокойный парень. С ним, правда, никто не общался, потому что если его спросить о чем-то, он просто смотрит и не отвечает. Часто по столовой дежурил», - рассказали ученики школы.

ЧП в средней школе столичного района Жулебино произошло этим утром. Подросток пришел на занятия с ножом. Охрана на входе заметила лезвие и попыталась запереть ученика в раздевалке. Однако ему удалось выбраться в помещении со стеклянными дверями.

Молодой человек угрожал нанести себе увечья. Сотрудники полиции и психолог вступили в ним переговоры.

