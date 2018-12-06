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Опубликованы первые кадры из московской школы, где старшеклассник угрожал нанести себе повреждения ножом

Роман Захаров
11:53 06.12.2018
Учащийся школы в столичном районе Жулебино пришел в учебное заведение с холодным оружием.

Телеканал «Звезда» публикует первые кадры из московской школы, где утром старшеклассник угрожал причинить себе телесные повреждения ножом. На записи видно, как небольшие группы школьников покидают учебное заведение, оцепленное сотрудниками правоохранительных органов.

Судя по снимкам, размещенным в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте», сотрудники полиции дежурят и внутри школьного помещения.

«Похоже, школьникам по боку эвакуация. Те, кого отпустили домой, уходить не торопятся - ждут развязки», - сказано в комментарии к публикации.

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Ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве корреспонденту «Звезды» сообщили, что сотрудники полиции организовали переговоры с виновником ЧП.

Напомним, утром 6 декабря СМИ стало известно, что в столичном районе Жулебино старшеклассник пришел в школу с холодным оружием. Согласно информации, размещенной в Интернете, охрана сразу заметила длинный нож, который торчал из-под одежды молодого человека, после чего его заперли в раздевалке, изолировав от остальных.

Далее он как-то смог выбраться наружу, забаррикадировался в помещении со стеклянными дверьми и начал угрожать совершить самоубийство, когда к  нему кто-либо пытался приблизиться.

Стоит отметить, что в момент инцидента учителя и ученики были эвакуированы из школы.

В среду, 5 декабря, Госдума РФ одобрила в третьем, окончательном чтении проект закона, направленный на защиту детей от колумбайн-сообществ.

Колумбайн-сообщества распространяют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые весной 1999 года устроили стрельбу в школе «Колумбайн» (США, штат Колорадо). Жертвами кровавого инцидента тогда стали 13 человек.

В начале осени этого года в подмосковной Ивантеевке учащийся местной школы 2002 года рождения, вооруженный пневматическим оружием, устроил стрельбу, напал на учительницу и разбросал в классе дымовые шашки. Позже выяснилось, что совершивший атаку юноша был поклонником Эрика Харриса и Дилана Клиболда.

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