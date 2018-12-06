КС РФ одобрил соглашение о границе между Ингушетией и Чечней

Конституционный суд РФ признал соглашение о границе Ингушетии и Чечни соответствующим конституции, сообщает РИА Новости. Главы Чечни и Ингушетии договорились об административной границе в конце сентября 2018 года.

Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров обменялись равноценными нежилыми территориями, тем самым закрыв вопрос о границе между республиками. Предыдущий договор от 1991 года, по мнению сторон, был плохо проработан. Это привело к напряженности в отношении двух субъектов РФ.

Согласно договору Ингушетия получила в свое распоряжение часть Надтеречного района Чечни. На картах эта местность обозначена как горы, поросшие лесом. Чечне отошла местность на границе с Малгобекским районом.

Особенностью договора является то, что физической передачи земель не будет. Урегулирование спорного вопроса также не коснется населения. Все передаваемые территории относятся к сельхозугодьям.

Попытки решить спорные вопросы предпринимались и ранее. Двадцать пять лет назад главы республик подписали договор, согласно которому большая часть Сунженского района оставалась в составе Ингушетии. Исключение составляли поселок Серноводск и станица Ассиновская.