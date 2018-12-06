ДТП со скорой на Кубани спровоцировал водитель без прав

Полицейские на Кубани установили личность предполагаемого виновника смертельного ДТП на Кубани. Этим утром там столкнулись ВАЗ-2114 и медицинская «Газель». По их данным, виновником может быть молодой человек, сидевший за рулем легкового автомобиля, сообщает «360».

«Это 18-летний местный житель, не имеющий права управления автотранспортными средствами. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение», - рассказали в ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии, которая произошла на девятом километре автотрассы Усть-Лабинск - Лабинск-Упорная, погибли шесть человек, включая двух детей. Три медицинских работника, которые находились в «Газели», и один несовершеннолетний пассажир ВАЗа с различными травмами доставлены в больницу.

Ранее в Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах, которые удалось снять очевидцу, видна работа спасателей и инспекторов ГИБДД. Пока они регулировали дорожное движение в месте столкновения, тела погибших извлекали из искореженных автомобилей.

