Пришедшего в московскую школу с ножом подростка в присутствии родителей передали полиции

Подростка, пришедшего в московскую школу с ножом, в присутствии родителей передали сотрудникам полиции. Об этом рассказали в экстренных службах города.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что подросток изолирован и с ним проводят работу психологи.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве корреспонденту «Звезды» сообщили, что сотрудники полиции организовали переговоры с учащимся одной из московских школ, который пришел в учебное заведение с ножом и начал угрожать нанести себе телесные повреждения.

Утром 6 декабря СМИ стало известно, что в столичном районе Жулебино старшеклассник пришел в школу с ножом. Согласно информации, размещенной в Интернете, охрана сразу заметила длинный нож, который торчал из-под одежды молодого человека, после чего его заперли в раздевалке, изолировав от остальных.

Далее он как-то смог выбраться наружу и забаррикадировался в помещении со стеклянными дверьми. Подойти к школьнику долгое время ни у кого не получалось.

Стоит отметить, что в момент инцидента учителя и ученики были эвакуированы из школы.

В среду, 5 декабря, Госдума РФ одобрила в третьем, окончательном чтении проект закона, направленный на защиту детей от колумбайн-сообществ.

Колумбайн-сообщества распространяют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые весной 1999 года устроили стрельбу в школе «Колумбайн» (США, штат Колорадо). Жертвами кровавого инцидента тогда стали 13 человек.

Напомним, 5 сентября этого года в подмосковной Ивантеевке учащийся местной школы 2002 года рождения, вооруженный пневматическим оружием, устроил стрельбу, напал на учительницу и разбросал в классе дымовые шашки. Позже выяснилось, что совершивший атаку юноша был поклонником Эрика Харриса и Дилана Клиболда.