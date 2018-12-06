Названы лучшие смартфоны 2018 года

В Роскачестве протестировали смартфоны и составили рейтинг, в который вошло 309 моделей. В испытаниях гаджетов приняли участие специалисты ICRT. Это международная ассоциация организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров.

Каждое изделие испытывали по 229 параметрам качества и безопасности потенциальных пользователей. Эксперты оценивали возможности смартфонов, их технические характеристики, внешние данные, эргономику и механическую прочность. Проверка на влагоустойчивость была проведена с использованием специального дождя. Каждый смартфон поступал на тесты в двух экземплярах.

Исследование, проведенное Роскачеством и опубликованное на его сайте, уникально и позволяет объективно сравнить смартфоны от различных производителей. Рейтинг обновляется ежегодно и постоянно дополняется новыми моделями.