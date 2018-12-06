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Полиция вступила в переговоры с пришедшим в московскую школу с ножом старшеклассником

Роман Захаров
10:43 06.12.2018
В Москве старшеклассник пришел в школу с ножом и начал угрожать причинить себе вред.
Полиция вступила в переговоры с пришедшим в московскую школу с ножом старшеклассником
Фото: Жулебино, VK

Сотрудники полиции организовали переговоры с учащимся одной из школ в столичном районе Жулебино, который утром 6 декабря пришел в учебное заведение с ножом и начал угрожать нанести себе телесные повреждения. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящий момент с молодым человеком организованы переговоры», - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Жулебино старшеклассник пришел в школу с ножом. Согласно информации, размещенной в Интернете, охрана сразу заметила длинный нож, который торчал из-под одежды молодого человека, после чего его заперли в раздевалке, изолировав от остальных.

Далее он как-то смог выбраться наружу и в настоящий момент находится в одном из школьных помещений со стеклянными дверьми. Подойти к нему никто не может.

В сообщении отмечается, что учителя и ученики были эвакуированы из школы.

В среду, 5 декабря, Госдума РФ одобрила в третьем, окончательном чтении проект закона, направленный на защиту детей от колумбайн-сообществ.

Колумбайн-сообщества распространяют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые весной 1999 года устроили стрельбу в школе «Колумбайн» (США, штат Колорадо). Жертвами кровавого инцидента тогда стали 13 человек.

Напомним, 5 сентября этого года в подмосковной Ивантеевке учащийся местной школы 2002 года рождения, вооруженный пневматическим оружием, устроил стрельбу, напал на учительницу и разбросал в классе дымовые шашки. Позже выяснилось, что совершивший атаку юноша был поклонником Эрика Харриса и Дилана Клиболда.

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