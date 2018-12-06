Банк России отозвал лицензию у краснодарского CDB Bank
Краснодарский CDB Bank лишен лицензии. Такое решение приняли в Банке России на основании решения кредитной организации о добровольной ликвидации.
CDB Bank, занимает 469-е место по величине своих активов среди банков РФ и является участником системы страхования вкладов.
На сегодняшний день, согласно отчетам регулятора, кредитная организация обладает достаточным количеством денежных средств и имущества для удовлетворения требований вкладчиков и кредиторов, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно об отзыве лицензии на проведение банковских операций у московского Златкомбанка. По данным регулятора, руководство кредитной организации сознательно и неоднократно занижало величины принимаемого на себя кредитного риска.
Также сообщалось о том, что выплаты вкладчикам Златкомбанка начнутся не позже 20 декабря.