Московский старшеклассник пришел в школу с ножом и начал угрожать учителям

В столичном районе Жулебино старшеклассник пришел в школу с ножом. Как сообщает паблик в социальной сети «ВКонтакте», сначала юноша начал угрожать учителям, однако сейчас он обещает убить себя.

Согласно информации, размещенной в Интернете, молодой человек пришел в школу в 08:15. Охрана сразу заметила длинный нож, который торчал из-под его одежды, после чего подростка заперли в раздевалке, изолировав от остальных.

Далее он как-то смог выбраться наружу и в настоящий момент находится в одном из школьных помещений со стеклянными дверьми. Подойти к нему никто не может.

В сообщении отмечается, что учителя и ученики были эвакуированы из школы.

В среду, 5 декабря, Госдума РФ одобрила в третьем, окончательном чтении проект закона, направленный на защиту детей от колумбайн-сообществ.

Колумбайн-сообщества распространяют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые весной 1999 года устроили стрельбу в школе «Колумбайн» (США, штат Колорадо). Жертвами кровавого инцидента тогда стали 13 человек.

Напомним, 5 сентября этого года в подмосковной Ивантеевке учащийся местной школы 2002 года рождения, вооруженный пневматическим оружием, устроил стрельбу, напал на учительницу и разбросал в классе дымовые шашки. Позже выяснилось, что совершивший атаку юноша был поклонником Эрика Харриса и Дилана Клиболда.