Опубликованы первые кадры с места ДТП со скорой на Кубани

Опубликовано видео с места крупного ДТП в Краснодарском крае. На кадрах, которые очевидец разместил во «ВКонтакте», видны последствия аварии. Трагедия произошла в районе станицы Некрасовской, на девятом километре автодороги Усть-Лабинск - Лабинск-Упорная.

На трассе столкнулись ВАЗ-2114 и медицинская «Газель». Удар был такой силы, что спасателям, прибывшим с инспекторами ГИБДД на место трагедии, пришлось извлекать тела погибших при помощи специального оборудования, которое режет металл.

В результате столкновения на месте погибли шесть человек. Все они находились в салоне легковушки. Среди них двое детей. Трое медиков из кареты скорой помощи отправлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

В данный момент движение на участке автодороги восстановлено. Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте ДТП.

