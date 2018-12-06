Командующий ВМС Украины собрался сесть в тюрьму вместо арестованных в РФ украинских моряков

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко готов отправиться в российскую тюрьму вместо украинских моряков, которые принимали участие в провокации в Керченском проливе. Об этом он рассказал во время беседы с корреспондентом издания Bild.

«У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России», - сказал военнослужащий.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября: тогда российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы.

Киев действия России назвал актом так называемой военной агрессии, после чего ввел на территории нескольких регионов Украины военное положение.

В среду, 5 декабря, стало известно, что экипажи и катера Пограничной службы ФСБ России, которые принимали участие в пресечении провокации и задержании нарушителей российской государственной границы в Керченском проливе, будут награждены почетной грамотой Государственной думы РФ.