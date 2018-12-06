Медики оценивают как тяжелое состояние пострадавших в ДТП со скорой на Кубани
Два человека находятся в реанимации, еще два - в травматологическом отделении.
Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
Врачи оценивают как тяжелое состояние двоих пострадавших в произошедшей в Краснодарском крае аварии с участием автомобиля скорой помощи.
«В реанимации - двое. У всех очень тяжелое (состояние - прим. ред.)», - сказано в сообщении Усть-Лабинской ЦРБ.
Медики также рассказали, что еще двое пострадавших находятся в травматологическом отделении.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошло крупное ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи. Жертвами инцидента стали шесть человек.