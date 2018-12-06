В миграционной тюрьме США умер гражданин России

В миграционной тюрьме США скончался гражданин России Герман Волков. Об этом на своем официальном сайте сообщает иммиграционно-таможенная служба США. Волков был доставлен в больницу города Джексонвилл. По сообщению медиков, смерть наступила в результате естественных причин.

Под стражу 56-летний россиянин попал в 2017 году. Его задержали после того, как истек срок действия неиммиграционной визы. Власти США обвинили мужчину в незаконном нахождении на территории страны и готовили к высылке.

О смерти гражданина РФ американские власти уведомили российское консульство. Согласно статистике, Волков стал третьим человеком, который скончался в миграционных тюрьмах США в этом году.

