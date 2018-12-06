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Российские пограничники стали тщательнее досматривать корабли после инцидента в Керченском проливе

Виктория Косогляденко
09:13 06.12.2018
Сотрудники погранслужбы РФ заглядывают в каждую каюту иностранных судов, сверяют маршрутные листы и даже проводят фейс-контроль.

В Керченском проливе после инцидента с украинскими судами были усилены рейды. Пограничники еще тщательнее досматривают корабли и катера, чтобы не допустить новых провокаций.

Считаные минуты, чтобы отдать швартовые и лечь на курс. Так бывает, когда в охранной зоне обнаружен нарушитель или подозрительное судно. Морской патруль моментально выдвигается на задание.

Якорная стоянка со стороны Черного моря. Чтобы попасть отсюда в Азовское, нужно пройти под арками Крымского моста. Но только после проверки.

Заглянуть в каждую каюту. Сверить маршрутный лист. И даже провести фейс-контроль всего экипажа.

«Мир Джалал Пашаев». Сухогруз. Под флагом Мальты. В заявке сказано, что следует в Ростов-на-Дону. Сейчас тщательную проверку проводит спецгруппа пограничного управления. Осматривают трюмы и внутренние помещения.

Таким пристальным вниманием здесь, в проливе, никого не удивишь. И не испугаешь. Процедура стандартная. Эти правила действуют давно. Экипажи хорошо их знают.

«Другой дороги нет. Тут мы и раньше ходили, когда моста не было. Сейчас мост построили - все равно ходим. Пограничники приходят, проверяют, проводят досмотр, и потом мы продолжаем следовать», -  рассказывает «Звезде» капитан сухогруза Рустам Садыков.

Еще один человек попросил не показывать лица и не называть его имени. Матрос уже с другого танкера, название которого мы не можем озвучить, описал методы работы украинских пограничников. Для береговых сил Незалежной соблюдать правила мореходства - это совсем не главное. Важнее знать расценки.

«Пограничники у нашего капитана вымогали. За то, чтобы не проходить досмотр, требовали пять тысяч долларов. Вымогают сигареты, с камбуза выносят продукты», - рассказывает мужчина корреспонденту «Звезды».

Теперь, после инцидента с украинскими военными катерами, бдительность в проливе повышенная. А схема прохода прежняя - только через предварительный запрос. В ходе сегодняшнего рейда нарушений не выявлено. Судоходство здесь по-прежнему интенсивное. А пропускная способность в «морские часы пик» - почти полторы сотни кораблей в сутки.

Самый глубоководный канал в Керченском проливе. Керчь-Еникальский. Он проходит как раз под арками Крымского моста. И здесь для большегрузов установлено одностороннее движение. Караваны по очереди проходят то в одну, то в другую сторону. А каждое судно, которое намеревается пересечь пролив, должно зарегистрироваться. Случайных кораблей тут не бывает.

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