Банк России отозвал лицензию у Златкомбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Златкомбанка. По данным регулятора, руководство коммерческой организации систематически занижало величину принимаемого кредитного риска.

Неоднократно ЦБ предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. В деятельности Златкомбанка установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, лишенный лицензии банк был вовлечен в сомнительные транзитные операции, в том числе направленные на вывод средств за рубеж, сообщает ТАСС. Таким образом, банк нанес ущерб интересам своих кредиторов и вкладчиков. Всю выявленную информацию ЦБ направит в правоохранительные органы.

До этого в отношении Златкомбанка четырежды за последний год принимались меры надзорного воздействия. Дважды вводились ограничения и один раз - запрет на привлечение денежных средств от физических лиц.

Проштрафившийся банк является участником системы страхования вкладов. Выплаты клиентам начнутся не позднее 20 декабря. Сейчас в банке введена временная администрация. Все полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.