Эксперты ООН подтвердили, что на территории Сирии химическое оружие не производится. Об этом говорится в ежемесячном докладе Организации по запрещению химоружия.

Ее специалисты обследовали пять подземных объектов, где ранее изготавливались боевые отравляющие вещества. Они установили, что никаких следов незаконной деятельности обнаружено не было.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал экспертов ОЗХО сосредоточить все внимание на фактах применения боевых ядов в САР. Тридцатого октября МИД России в очередной раз проинформировал мировое сообщество о готовящейся провокации с химическим оружием со стороны организации «Белые каски».

Ранее Сирия неоднократно заявляла об отсутствии у нее объектов производства химоружия. Напомним, в 2013 году Россия предложила уничтожить химоружие в арабской республике под контролем ОЗХО. Запасы химоружия были успешно уничтожены до конца 2014 года.

Однако уже после этого западные страны, ссылаясь на данные скандально известной организации «Белые каски», неоднократно обвиняли официальный Дамаск в использовании отравляющих веществ против мирного населения.