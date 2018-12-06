Автобус с пассажирами опрокинулся в Астраханской области

В населенном пункте Джанай Красноярского района Астраханской области утром 6 декабря опрокинулся пассажирский автобус. Согласно предварительным данным, пять человек получили ранения в результате инцидента.

Как передают СМИ, в момент аварии в автобусе находилось 13 человек. Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы. Правоохранители устанавливают причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае шесть человек погибли в результате ДТП со скорой.