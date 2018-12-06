На месте крушения двух самолетов ВМС США найден еще один военнослужащий

У побережья японского острова Сикоку найден еще один военнослужащий США, пострадавший от столкновения двух самолетов. Этим утром в небе не смогли разойтись истребитель McDonnell Douglas F/A-18 и топливозаправщик КС-130.

Журналисты японского телеканала NHK, сообщившие об обнаружении человека, не уточнили, в каком состоянии он находится. Сейчас район катастрофы патрулируют спасательные вертолеты, продолжается поиск уцелевших и погибших в результате инцидента.

Ранее сообщалось о спасении одного военнослужащего. Его обнаружила поисковая группа и оперативно доставила на морскую авиабазу США Ивакуни для оказания медицинской помощи.

Два военных самолета США потерпели катастрофу 6 декабря. Они рухнули в море во в время процедуры дозаправки в воздухе. На борту воздушных судов находились семь человек личного состава ВС США. Сейчас место падения обследуют корабли японской береговой охраны.