Ученые предрекли Земле новый Всемирный потоп

Американские специалисты пришли к выводы, что через Марианскую впадину утекает огромное количество воды. Проведенные учеными исследования показали, что глубочайшее место на Земле является своего рода сливным отверстием, которое поглощает кубические километры воды из океана.

Как пишет «Комсомольская правда», Марианский желоб образовали Тихоокеанская и Филиппинская тектонические плиты. Одна из них словно подныривает под другую, утягивая за собой воду. Специалисты знали данный факт и раньше, однако новое исследование показало, что в недра земного шара просачивается в 4,3 раза больше воды, чем предполагалось до этого. Лишь через одну Марианскую впадину за год уходит 3 кубических километра воды, но, как отмечается в материале, подобных протечек, ведущих в недра планеты, может быть несколько.

По данным ученых, внутри Земли существуют подземные океаны, регулярно пополняющиеся водой с поверхности. После обработки 600 тысяч сейсмограмм, специалисты пришли к выводу, что, как минимум, в двух местах - под Северной Америкой и под восточной частью Евразии находятся огромные по своим размерам водные резервуары.

Некоторые исследователи полагают, что когда-нибудь вода, скопившаяся в недрах, может вырваться наружу, что приведет к новому Всемирному потопу.

Другая часть ученых считает, что «сливное отверстие» работает во благо планеты, поскольку пропускает в недра Земли часть образующейся в результате глобального потепления талой воды из ледников Антарктиды и Гренландии. Как уверяют специалисты, благодаря этому процессу уровень мирового океана поднимается существенно медленнее.

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