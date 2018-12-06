В Краснодарском крае шесть человек погибли в результате ДТП со скорой

В Краснодарском крае произошло крупное ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи. Сегодня около шести часов утра автомобиль Ваз-2114 столкнулся с медицинской газелью. Трагедия произошла на девятом километре автодороги Усть-Лабинск – Лабинск-Упорная в районе станицы Некрасовская.

«В результате ДТП на месте погибли шесть человек, находящиеся в автомобиле Ваз, среди которых двое детей. Так же госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое сотрудников скорой помощи и еще один пассажир легкового автомобиля», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. В месте ДТП наблюдается скопление автомобилей.