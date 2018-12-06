Немецкие СМИ нашли «неубиваемый» российский автомобиль

Немецкие журналисты оценили российский внедорожник «Нива», который сейчас выпускается под названием Lada 4х4. Автомобиль дешев и «неубиваем». Констатируют эксперты издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Журналист Хольгер Аппель, который тестировал вездеход, припомнил события 80-х годов, когда впервые сел за руль «Нивы». Тогда этот опыт был признан ужасным, вспоминает автомобилист, так как на асфальте полноприводный советский внедорожник вел себя ужасно.

«Но по нерасчищенной заснеженной дороге к дому она ехала победоносно. Это невзрачная, дешевая, неубиваемая машина с полным приводом. За 40 лет ее внешний вид почти не поменялся и у многих водителей начинают гореть глаза, когда они ее видят», - поделился впечатлениями Аппель.

«Нива», которая так же известна под названием ВАЗ-2121 - советский и российский автомобиль повышенной проходимости. Относится к классу, так называемых, внедорожников малого класса. У автомобиля несущий кузов и постоянный полный привод. Серийное производств начато в апреле 1977 года и продолжается до сих пор.

Внедорожник отлично зарекомендовал себя в сложных условиях и неоднократно становится призером различных ралли-рейдов.