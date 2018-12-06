Трамп не стал произносить речь на церемонии прощания с Джорджем Бушем-старшим

В Вашингтоне простились с Джорджем Бушем-старшим. На поминальной службе в Кафедральном соборе было много известных персон.

Отдать дань памяти бывшему главе США пришли три бывших президента страны с супругами. Приехала и чета Трампов.

Журналисты отметили, что нынешний американский лидер не поздоровался с Биллом и Хиллари Клинтон, и, вопреки протоколу, не произнес речь. На том, чтобы не давать ему слова, перед смертью настоял сам Буш-старший.

Выступить разрешили лишь экс-премьеру Канады, одному из бывших сенаторов, официальному биографу Буша и его сыну, тоже экс-президенту.

Похоронят Буша-старшего завтра, в Техасе, на территории местного университета, там, где покоится прах его жены Барбары.