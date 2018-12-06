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Верблюд стал участником ДТП в Иркутской области

Ян Брацкий
07:42 06.12.2018
Животное эвакуировали с пригородной трассы в условиях сорокаградусного мороза.
Фото: 38.мвд.рф

В Иркутской области этой ночью спасали верблюда. Животное попало в ДТП и едва не погибло в придорожном кювете. Спасательная операция, в которой помимо МЧС приняли участие инспекторы ГИБДД, длилась восемь часов, сообщается на сайте ГУ МВД по Иркутской области.

Животное принадлежит сочинскому цирку, который гостит в Приангарье с гастролями. Водитель фуры, который перевозил двух верблюдов направлялся в город Железногорск-Илимский, но заблудился на ночной трассе, проехав нужный поворот.

Спустя 180 километров он не справился с управлением и съехал в кювет. В специальной будке находились животные по кличке Сережа и Славик. Первый погиб на месте, второго удалось поставить на ноги при помощи пожарных рукавов.

Найти среди ночи транспорт для перевозки корабля пустыни не удалось и спасатели приняли решение идти пешком в сторону ближайшего поселка Эдучанка. В это время столбик термометра опустился ниже 40 градусов. На таком трескучем морозе теплолюбивое животное могло погибнуть.

«Караван возглавил пожарный автомобиль. Шествие началось в два часа ночи и завершилось в семь часов утра. За это время верблюд, под присмотром погонщика, преодолел более 20 километров. Животное разместили в одном из теплых подсобных помещений пожарной части», - говорится в официальном сообщении МВД.

В поселке животное произвело настоящий переполох. Местные пожарные, приютившие участника ДТП, накормили верблюда, а чуть позже помещение части наводнили местные жители, которым натерпелось посмотреть на редкого для Сибири гостя. Сейчас решается вопрос о дальнейшей транспортировке двугорбого.

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