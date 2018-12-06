Савченко объявила сухую голодовку из-за давления со стороны СБУ

Надежда Савченко объявила сухую голодовку. Соответствующее видео разместили на странице депутата Верховной Рады в Facebook.

По словам Савченко, сотрудники СБУ ее шантажируют и оказывают давление на адвокатов, требуя, чтобы те знакомились с материалами дела в ускоренном режиме. А до тех пор не позволяют Надежде Савченко видеться с родными, а также открыть счет в банке, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах президента.

«Я объявляю голодовку сухую. Не просто без еды, но и без воды. Поскольку на меня оказывается такое давление, я вынуждена отвечать подобными методами. И тот вред, который будет нанесен моему здоровью - будет на совести того судилища, тех судей и прокуроров», - заявила Савченко.

О желании стать кандидатом в президенты Савченко заявила еще 7 ноября. Закон это позволяет. Более того, если Центризбирком ее зарегистрирует, то она получит иммунитет до объявления результатов голосования. Пока же, как минимум, до 23 декабря, придется сидеть в СИЗО.

За решеткой Савченко с марта. Ее подозревают в подготовке теракта, это срок от пяти лет до пожизненного.

Отметим, что одна судимость у Савченко уже есть. В России ее приговорили к 22 годам за причастность к убийству наших тележурналистов в Донбассе.