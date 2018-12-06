Один человек выжил после столкновения военных самолетов США у берегов Японии

Один человек был спасен в результате поисковой операции после произошедшего возле берегов Японии столкновения американского истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и самолета-заправщика KC-130. Такое заявление сделали в пресс-службе Корпуса морской пехоты Вооруженных сил США.

«Один военный проходит медобследование на авиабазе морской пехоты США Ивакуни после катастрофы», - рассказали в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что поиски оставшихся шести членов экипажей продолжаются.

Ранее сообщалось, что японская береговая охрана направила шесть патрульных кораблей к месту, где столкнулись американские истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик KC-130. Как предполагают военные, инцидент мог произойти во время дозаправки.