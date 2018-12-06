В Канаде задержан финансовый директор Huawei Technologies

В Канаде сотрудники полиции задержали финансового директора Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Как сообщает издание The Wall Street Journal, это было сделано по запросу поступившему из США, которые требуют экстрадиции менеджера китайской компании.

Ванчжоу задержали в Ванкувере. Вашингтон полагает, что компания Huawei Technologies не соблюдает санкции США введенные в отношении Ирана.

В компании Huawei задержание своего финансового директора пока не комментируют, ссылаясь на недостаток информации об инциденте. Однако там заявили, что им неизвестно о каких-либо нарушениях, которые могла совершить Мэн Ванчжоу.

Сообщается так же о том, что Китай выразил решительный протест властям Канады в связи с задержанием Ванчжоу.