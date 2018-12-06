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Береговая охрана Японии направила шесть кораблей в район столкновения военных самолетов США

Роман Захаров
06:15 06.12.2018
Недалеко от острова Сикоку столкнулись американские истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик KC-130.
Береговая охрана Японии направила шесть кораблей в район столкновения военных самолетов США
Фото: af.mil

Японская береговая охрана направила шесть патрульных кораблей к месту, где столкнулись американские истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик KC-130.  Как предполагают военные, инцидент мог произойти во время дозаправки.

По информации агентства Kyodo, со стороны Японии в поисково-спасательной операции возле острова Сикоку также принимает участие один самолет.

На пресс-конференции в Токио заместитель генсека японского правительства Ясутоси Нисимура сообщил, что на данный момент никакого ущерба рыболовецким судам, которые могли находиться в районе инцидента, зафиксировано не было.

Незадолго до этого в Корпусе морской пехоты ВС США заявили, что один из семи членов экипажей двух воздушных судов был спасен. Сейчас продолжаются поиски еще шести человек.

Ранее сообщалось, что истребитель ВМС США потерпел крушение у берегов Японии.

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