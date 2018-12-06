СМИ узнали о планах США отправить корабли в Черное море

США готовятся направить корабли ВМС в акваторию Черного моря после инцидента в Керченском проливе. Об этом, со ссылкой на неких должностных лиц, сообщила телекомпания CNN.

В настоящий момент командование ВС США направило в Госдепартамент запрос о том, чтобы уведомить Турцию о планах по отправке американских кораблей в Черное море.

Таковы положения конвенции Монтре от 1936 года, которая требует от нечерноморских держав минимум за 15 дней уведомлять Турцию о намерении пройти проливами Босфор и Дарданеллы. Впрочем, уведомление союзников по НАТО призвано лишь предоставить США возможность прохода кораблей в акваторию, но необязательно такой путь будет выбран, пояснили журналисты.

В Госдепартаменте отказались комментировать поступивший к ним запрос, сославшись на тайну дипломатической переписки с властями Турции.

Официальный представитель шестого флота США, который базируется в Европе, Кайл Рейнс завил о готовности военных приступить к исполнению поставленных задач.

«Мы регулярно проводим операции в поддержку безопасности и стабильности в зоне ответственности Шестого флота, включая международные воды и воздушное пространство над Черным морем. Мы оставляем за собой право действовать свободно, в соответствии с международным правом и нормами», - добавил Рейнс.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец ВМС США прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где базируется российский Тихоокеанский флот.

Сообщается, что маневры американского корабля совершены с целью обозначить отношение Вашингтона к вопросам территориальных разделений водного пространства между мировыми державами.

