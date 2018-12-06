Эсминец американского флота прошел вблизи границ России

В среду, 5 декабря, ракетный эсминец ВМС США прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье.

Сообщается, что корабль совершил такой маневр с целью обозначить отношение Соединенных Штатов Америки к вопросу территориальных разделений водного пространства между мировыми державами.

«Этот шаг не направлен против России или других стран и не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны», — передает CNN заявление американского Тихоокеанского флота.

По словам флотского командования, «американские военные будут летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право».

Ранее сенатор-республиканец Джон Баррасо призвал США и Североатлантический альянс к решительному ответу на так называемую российскую агрессию по отношению к Украине. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин – это человек, который «считается с силой».