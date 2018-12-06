Горшок-беспилотник научили «подвозить» домашние растения к лампам

Инженеры из Америки создали горшок для растений, умеющий самостоятельно передвигаться поближе к источнику света, используя для этого биоэлектрохимические сигналы самого растения.

В Массачусетстком технологическом университете создали специального робота, который может использоваться для домашних комнатных растений. Двухколесная платформа, на которой закреплен горшок с растением, способна передвигать его ближе к источнику света, когда получает специальный «сигнал» от земли или ствола растения, реагирующих на резкий внешний импульс, в данном случае – включение лампы. Об этом сообщается на портале Mit Media Lab.

Между тем, зеленые растения в доме улучшают качество воздуха, собирая пыль, следы задымления и другие частицы, опасные для здоровья. Ученые из Университета Рединга и Королевского садоводческого общества Великобритании в ходе исследования определили лидеров по этой способности среди домашних цветов.