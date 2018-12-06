Илон Маск опубликовал видео падения первой ступени Falcon 9

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео с падением первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 в Атлантический океан.

«Двигатели вовремя стабилизировали вращение ракеты, что позволило совершить благополучную посадку в воду», — написал Маск.

Ранее SpaceX сообщила, что первая ступень ракеты упала в Атлантический океан при возвращении на космодром во Флориде после запуска корабля Dragon к МКС.

После того, как глава компании Илон Маск получил подтверждение информации о падении первой ступени в воду он отметил, что неудачная посадка связана с проблемой в гидравлическом насосе.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала накануне вечером. Спустя три минуты после старта отделилась первая ступень. Еще спустя семь минут произошло отделение космического грузовика Dragon. Он должен доставить на Международную космическую станцию две с половиной тонный груза. На орбите прибытие корабля ожидают в субботу.

Dragon – многоразовый беспилотный транспортный космический корабль, который разработан компанией SpaceX. На сегодняшний день это единственный грузовой корабль способный возвращаться на Землю. Это позволяет доставлять с орбиты результаты космических экспериментов, включая необходимые образцы для дальнейшего лабораторного изучения.

