США планируют чинить препятствия «Северному потоку-2»

Американская администрация рассматривает различные варианты создания препятствий на пути реализации проекта строительства газопровода «Северный поток-2».

Как заявили в Вашингтоне, санкций в отношении России может стать еще больше, чем есть на данный момент.

«Президент США, к примеру, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода “Северный поток-2”. Мы рассматриваем ряд действий на этом направлении», — сказал помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

Правительство Соединенных Штатов открыто выступает против строительства международного российского проекта. Причиной выступает ряд геополитических соображений.

Ранее в Госдепе США заявили, что задержание украинских военных кораблей в Керченском проливе должно заставить Евросоюз отказаться от строительства газопровода «Северный поток - 2». Там же привели в пример немецких политиков, которые якобы «стали более отзывчивыми на призывы США по газопроводу».