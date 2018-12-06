В сирийском Алеппо восстановили школу

В сирийском Алеппо полностью восстановили первую школу, разрушенную террористами. Это здание боевики использовали в качестве командного пункта, а в подвале оборудовали роддом для своих жен. Практически все внутренние стены радикалы снесли, чтобы было проще передвигаться внутри помещения, а во время отступления оставили там сотни смертельных ловушек.

«Самым сложным этапом был начальный. Разбор завалов школы. Работы постоянно останавливались. Под каждой стеной, кирпичом лежали мины. Приходилось вызывать саперов», - говорит инженер Бассам Машхур.

Ремонт шел несколько месяцев, быстрее его закончить,строителем помогали и сами дети. Им разрешили украсить своими рисунками школьные стены. По словам местных жителей, всего два года назад, за такое творчество боевики казнили любого, невзирая на возраст. К новому году строители планируют сдать еще несколько школ, чтобы после зимних каникул и в других районах дети вновь вернулись за парты.