Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на острове Ломбок в Индонезии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в пяти километрах от города Матарам численностью населени в более чем 300 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров. Информации о пострадавших пока нет.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в Индонезии 28 сентября. После него последовало еще 360 афтершоков. Число жертв составило более 2,1 тысячи человек. МЧС России доставило самолетом более 23 тонн гуманитарной помощи пострадавшим.