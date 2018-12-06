В Европе распространился принципиально новый вид кибератак

Российские разработчики обнаружили принципиально новый вид кибератак, которым подвергаются банковские системы Восточной Европы. Вирус уже причинил ущерб в десятки миллионов долларов.

Новая кибератака носит название «DarkVishnya». Среди подвергнутых нападению организаций оказались и российские банки. Злоумышленники заражали компьютеры с помощью гаджетов со встроенным вредоносным программным обеспечением, которые они приносили под видом курьеров или соискателей на должности.

После распространения вируса, киберпреступники дистанционно управляли серверами компаний уже через обычное штатное обеспечение, что делало поиск «вредителя» весьма непростым. Информацию об этом передает ТАСС.

Ранее российский Сбербанк подвергся сразу нескольким мощным кибератакам. Всего их было шесть, и каждая проводилась с помощью подмены одной программы на другую более чем со 100 серверов из 6 стран.