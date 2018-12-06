Картину Рембранта с его отпечатками пальцев продали на аукционе за 12 млн долларов

Картина Рембрандта ван Рейна (1606-1669) под названием«Этюд головы юноши» с отпечатками художника пальцев художника продали на аукционе в Лондоне за 12 млн долларов. Об этом сообщает Sotheby's.

Этюд является одним из семи набросков Рембрандта, изображающих Иисуса в образе юноши. Отмечается, что картина стала самым дорогим лотом.

Кто стал обладателем картины величиной 25 на 20 см, не уточняется.

Ранее сообщалось, что письмо Альберта Эйнштейна с размышлениями о религии и Боге, адресованное немецкому философу еврейского происхождения Эрику Гуткинду, продали на аукционе в Нью-Йорке за 2,892 миллиона долларов.