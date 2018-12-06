МВД и Минздрав согласовывают идею обмена данными о водителях-алкоголиках

Законопроект об обмене информацией о водителях с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобиля, в частности, страдающих алкоголизмом и наркоманией, находится на этапе согласования МВД России и Минздрава.

Если проект будет принят, сотрудники автоинспекции смогут отправлять запросы о наличии у проверяемого лица медицинских заключений и сведений в них. В ответ он получит информацию о выдаче или невыдаче бланка заключения и противопоказаниях к езде за рулем. Сообщение с данными сведениями инспектор получает в онлайн-режиме.

Отсутствие в данный момент подобного взаимодействия между МВД и Минздравом приводит к тому, что водители, имеющие противопоказания, продолжают управлять транспортными средствами, что является опасным занятием. Кроме того, нередки летальные случаи с участием водителей, резко почувствовавшими себя плохо во время езды. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ГИБДД также рассматривает идею приравнять ряд лекарственных препаратов к алкоголю. Речь идет об эффекте от их употребления, схожем с алкогольным или наркотическим опьянением. Список запрещенных для водителей препаратов планируется составить с помощью Министерства здравоохранения России.