Россия впервые начала выращивать органы на МКС

Россия впервые в истории начала печатать миниорганы в космосе. Эксперимент состоялся на МКС. Об этом рассказали в компании «Инвитро».

«Космонавт Олег Кононенко, ранее обученный работе с биопринтером, начал эксперимент по печати живых тканей», - приводит РИА Новости сообщение компании.

В результате опыта планируется получить хрящевую ткань и органный конструкт щитовидной железы мыши. Результаты исследований получат в декабре.

Россия планировала провести эксперимент 11 октября, но из-за аварии ракеты-носителя этого не случилось. Разработчики быстро отправили новый экземпляр принтера с Байконура на МКС. США планируют отправить свой биопринтер на станцию в следующем году.