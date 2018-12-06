Россия впервые начала выращивать органы на МКС
В результате опыта планируется получить хрящевую ткань и органный конструкт щитовидной железы мыши. Результаты исследований получат в декабре.
Фото: РКК Энергия
Россия впервые в истории начала печатать миниорганы в космосе. Эксперимент состоялся на МКС. Об этом рассказали в компании «Инвитро».
«Космонавт Олег Кононенко, ранее обученный работе с биопринтером, начал эксперимент по печати живых тканей», - приводит РИА Новости сообщение компании.
В результате опыта планируется получить хрящевую ткань и органный конструкт щитовидной железы мыши. Результаты исследований получат в декабре.
Россия планировала провести эксперимент 11 октября, но из-за аварии ракеты-носителя этого не случилось. Разработчики быстро отправили новый экземпляр принтера с Байконура на МКС. США планируют отправить свой биопринтер на станцию в следующем году.